Российский солдат рассказал о попытках ВСУ отбить Волчанск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вернуть под контроль населенные пункты, занятые армией России в Харьковской области. Об этом «ФедералПресс» рассказал солдат Вооруженных сил РФ по имени Александр.

«Посмотрим, получится ли противнику добиться успеха в контрнаступлении. (...) пытаются отбить у нас Волчанск», — заявил военный.

7 июня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ перебросили на Харьковское направление мобилизованных, не имеющих подготовки.

5 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку украинских войск провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. По его словам, оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали украинские военные, а разведданные у ВСУ были неточными.

В конце мая Ганчев говорил, что Волчанск является самой горячей точкой на территории Харьковской области. По его словам, Вооруженные силы РФ контролируют порядка 40% территории Волчанска.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.