Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский солдат рассказал о попытках ВСУ отбить Волчанск

Боец ВС РФ рассказал о попытках ВСУ отбить Волчанск в Харьковской области

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вернуть под контроль населенные пункты, занятые армией России в Харьковской области. Об этом «ФедералПресс» рассказал солдат Вооруженных сил РФ по имени Александр.

«Посмотрим, получится ли противнику добиться успеха в контрнаступлении. (...) пытаются отбить у нас Волчанск», — заявил военный.

7 июня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ перебросили на Харьковское направление мобилизованных, не имеющих подготовки.

5 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку украинских войск провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. По его словам, оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали украинские военные, а разведданные у ВСУ были неточными.

В конце мая Ганчев говорил, что Волчанск является самой горячей точкой на территории Харьковской области. По его словам, Вооруженные силы РФ контролируют порядка 40% территории Волчанска.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами