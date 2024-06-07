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Российские военные сбили три самолета ВВС Украины

Минобороны: российские средства ПВО сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

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militarizm.su

Российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили два украинских самолета МиГ-29, также беспилотник «Ланцет» поразил штурмовик Су-25 военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, силы РФ сбили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», две модернизированные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции.

Уничтожены три ракеты зенитного ракетного комплекса «Patriot» американского производства, три противокорабельные ракеты «Нептун», 93 реактивных снаряда HIMARS производства США, «Vampire» производства Чехии и «Ольха», а также 424 беспилотных летательных аппарата.

Также Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России с 1-го по 7-е июня нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины. Удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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