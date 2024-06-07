Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период с 1 по 7 июня составили до 11 140 бойцов. Об этом свидетельствует сводка министерства обороны РФ, опубликованная в его официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за минувшую неделю подразделения группировки российских войск «Север» ликвидировали до 1 400 украинских солдат. При этом потери ВСУ в зоне ответственности группировок российских войск «Запад» и «Юг» составили до 2 850 и 2 835 военных.

Формирования группировки войск «Центр», в свою очередь, уничтожили до 2 690 украинских бойцов. Группировки войск «Восток» и «Днепр» за аналогичный промежуток времени ликвидировали до 935 и 430 солдат ВСУ соответственно.

В заявлении отмечается, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ улучшили свое положение сразу на нескольких направлениях боевых действий. Более того, им удалось сбить два украинских истребителя МиГ-29 и один истребитель Су-25. Также российские военнослужащие вывели из строя десятки полевых артиллерийских орудий, 11 танков и множество иных единиц техники ВСУ.

Ранее на Украине из-за больших потерь на поле боя разрешили брать дезертиров на службу в армии.