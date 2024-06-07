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ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины

МО: ВС России в июне нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины

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Shutterstock

Вооруженные силы России с 1-го по 7-е июня нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. В ходе атак, которые были совершены в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб российским объектам энергетики, были поражены энергетические объекты, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, заявили в ведомстве.

Кроме того, там рассказали, что российские войска в этот период наносили удары по арсеналам хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации, подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

В Минобороны отметили, что цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

До этого газета Financial Times подсчитала, что на Украине выведены из строя более половины вырабатывающих мощностей энергетики из-за ударов Вооруженных сил России.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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