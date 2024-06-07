Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Украины отрицают мобилизационный план в 110 тысяч человек

Депутат Рады назвал недостоверным мобилизационный план в 110 тысяч человек

close
100%
РИА Новости

Представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Федор Вениславский назвал недостоверной информацию о том, что власти страны в этом году планируют мобилизовать 110 тысяч человек. Его слова передает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Накануне украинский нардеп Руслан Горбенко заявил, что Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в 2024 году. Горбенко считает, что в стране могут мобилизовать в среднем по десять тысяч мужчин в месяц.

«Информация о планах мобилизации 110 тысяч украинцев в 2024 году является недостоверной», — приводит издание слова Вениславского.

Планы командования ВСУ по мобилизации — секретная информация, к которой у Горбенко нет доступа, заявил представитель комитета по вопросам национальной безопасности.

В марте главком ВСУ Александр Сырский заявил об отказе от плана по мобилизации 500 тыс. человек.

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами