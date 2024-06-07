Власти Украины отрицают мобилизационный план в 110 тысяч человек

Представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Федор Вениславский назвал недостоверной информацию о том, что власти страны в этом году планируют мобилизовать 110 тысяч человек. Его слова передает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Накануне украинский нардеп Руслан Горбенко заявил, что Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в 2024 году. Горбенко считает, что в стране могут мобилизовать в среднем по десять тысяч мужчин в месяц.

«Информация о планах мобилизации 110 тысяч украинцев в 2024 году является недостоверной», — приводит издание слова Вениславского.

Планы командования ВСУ по мобилизации — секретная информация, к которой у Горбенко нет доступа, заявил представитель комитета по вопросам национальной безопасности.

В марте главком ВСУ Александр Сырский заявил об отказе от плана по мобилизации 500 тыс. человек.

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