Суд оставил без изменений меру пресечения генерал-майору Попову

Военный суд вновь не изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Защита генерала заявила, что обжалует это решение в кассации.

Суд также отказался закрывать от СМИ это заседание, несмотря на ходатайство прокурора. В заседании сам генерал Попов участвовал через видеосвязь.

Генерал был помещен в СИЗО по запросу следователя. Защита обжаловала это решение, однако суд отклонил просьбу о домашнем аресте. Параллельно следователь подал ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд о переводе Попова из СИЗО под домашний арест «с учетом характеристик». Однако и в этот раз суд решил оставить Попова под стражей.

После заседания адвокат генерала сообщил прессе, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.

Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Ранее на видео попала реакция генерала Попова на повторный отказ суда освободить его из СИЗО.