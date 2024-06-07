Стало известно о пострадавших жителях Луганска во время обстрела ВСУ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Луганска пострадали 22 человека, включая 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

По словам представителей пресс-службы, такие данные актуальны на 12:00 мск.

До этого в Луганске прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщили о пожаре в районе Острой могилы.

Луганчане пожаловались в социальных сетях, что в некоторых районах города отсутствует мобильная связь, и публикуют видеозаписи с последствиями обстрела со стороны Украины.

В ночь на 7 июня российские средства ПВО нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа к западу от Луганска. Разрушений не было зафиксировано.

20 мая глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. После удара возник пожар. Пасечник сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко назвала другую цифру — 12.

Ранее в Луганске произошло несколько взрывов.