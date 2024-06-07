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Генерал указал на иссякшие запасы оружия у Запада

Генерал Куликов: Запад исчерпал возможности обеспечивать ВСУ оружием

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Alex Brandon/AP

США и их союзники исчерпали возможности обеспечивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием и боеприпасами. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил президент Клуба военачальников России генерал армии Анатолий Куликов.

«Если мы сейчас пойдем на какое-то перемирие, то за следующие пять-десять лет Запад накопит новое вооружение, которое будет изготовлено на основе современных технологий», — предупредил Куликов.

В результате, по его словам, может разгореться новый конфликт. Не исключено, что боевые действия будут вестись не на Украине, а на территории других государств из числа бывших советских республик, добавил эксперт.

Как писало издание The New York Times, в администрации президента США Джо Байдена все чаще говорят о том, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, поскольку Киев и Москва в какой-то момент могут перейти к прекращению огня посредством переговоров.

Авторы статьи отмечают, что ситуация может сложиться наподобие той, которая положила конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году. Вторым предполагаемым вариантом журналисты называют заморозку конфликта.

Ранее политолог раскрыл, решится ли Киев на переговоры с Москвой.

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