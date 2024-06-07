Шесть беспилотников сбили ночью над Краснодарским краем

В ночь на 7 июня дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также за ночь средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Азовского моря, два беспилотника — над Белгородской областью, один — над территорией Ростовской области.

5 июня депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники Североатлантического альянса не должны выполнять боевые и разведывательные задания над Черным морем.

27 мая сообщалось, что российский оператор FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») уничтожил свыше 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность.