Хуситы провели операцию против израильских судов в Хайфе

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» совместно с союзниками из Ирака провели операцию против израильских судов в порту Хайфы. Об этом сообщает телеканал Almasirah.

«Вооруженные силы Йемена провели две первые совместные военные операции с движением «Исламского сопротивления Ирака», атаковав два судна с военной техникой в порту Хайфы», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что также нападению подверглось судно, зашедшее в порт Хайфы в Палестине в обход запрета. Хуситы уточнили, что атака стала ответом на боевые действия Израиля в районе Рафаха.

До этого представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене выпустили баллистическую ракету по военной цели в городе Эйлат на юге Израиля.

Он пояснил, что баллистическая ракета «Палестина» была впервые использована хуситами. Ее характеристики пока неизвестны. Представитель группировки, поддерживаемой Ираном, утверждает, что ракета достигла своей цели.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.