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В ВСУ назвали самое горячее место на фронте

В ВСУ назвали Покровское направление в ДНР самым горячим в зоне СВО

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Andriy Andriyenko/AP

Самым горячим местом украинского конфликта является Покровское направление, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Волошин. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Основные усилия российских войск сосредотачиваются на том, чтобы прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово», — сказал он.

Волошин отметил, что армия РФ пытается взять под контроль Покровск и трассу на Константиновку, которая имеет большое стратегическое значение для ВСУ.

21 мая глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что Волчанск является самой горячей точкой на территории Харьковской области. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) контролируют порядка 40% территории Волчанска.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский называл сложившуюся в Харьковской области ситуацию одной из самых горячих в зоне боевых действий.

Ранее в ВСУ предрекли тяжелое лето для украинской армии.

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