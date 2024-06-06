Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде заявили о праве сотрудников военкоматов применять силу при мобилизации

Депутат Рады Горбенко: сотрудники ТЦК могут применять силу во время мобилизации

close
100%
Shutterstock

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) имеют право применять силу, если граждане отказываются выполнять их требования в рамках мобилизации населения. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Руслан Горбенко, сообщило издание «Страна.ua».

«Представители ТЦК могут применять силу, прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации», — сказал парламентарий.

Он добавил, что применение силы сотрудниками военных комиссариатов может быть обосновано и в ряде других случаев. В первую очередь речь идет о задержании солдат, самовольно покинувших воинскую часть или место службы.

Кроме того, по мнению Горбенко, в настоящее время страна нуждается в мобилизации от 100 до 110 тыс. человек. При этом он выразил уверенность, что до конца 2024 года на службу в армию удастся призвать до 120 тыс. граждан.

5 июня вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила заменить мужчин, работающих в территориальных центрах комплектования, военнообязанными женщинами. Как она сказала, таким образом власти смогут высвободить мужчин для службы в боевых частях.

Ранее министерство обороны Украины призвало 17-летних юношей вернуться из-за границы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами