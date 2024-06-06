В Раде заявили о праве сотрудников военкоматов применять силу при мобилизации

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) имеют право применять силу, если граждане отказываются выполнять их требования в рамках мобилизации населения. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Руслан Горбенко, сообщило издание «Страна.ua».

«Представители ТЦК могут применять силу, прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации», — сказал парламентарий.

Он добавил, что применение силы сотрудниками военных комиссариатов может быть обосновано и в ряде других случаев. В первую очередь речь идет о задержании солдат, самовольно покинувших воинскую часть или место службы.

Кроме того, по мнению Горбенко, в настоящее время страна нуждается в мобилизации от 100 до 110 тыс. человек. При этом он выразил уверенность, что до конца 2024 года на службу в армию удастся призвать до 120 тыс. граждан.

5 июня вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила заменить мужчин, работающих в территориальных центрах комплектования, военнообязанными женщинами. Как она сказала, таким образом власти смогут высвободить мужчин для службы в боевых частях.

Ранее министерство обороны Украины призвало 17-летних юношей вернуться из-за границы.