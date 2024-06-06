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Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили три гаубицы «Мста-Б» ВСУ

Минобороны: бойцы «Южной» группировки войск уничтожили три гаубицы «Мста-Б» ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, уничтожены три гаубицы «Мста-Б». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Елизаветовка, Константиновка и Курдюмова ДНР.

Потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 155 мм гаубица М198 производства США, три 152 мм гаубицы «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20.

До этого во время взятия села Нетайлово в ДНР под контроль военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск дважды поднимали флаг своего подразделения на здании администрации.

О взятии Нетайлово в Минобороны РФ сообщали 27 мая. Тогда же под контроль российских войск перешел и населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

Ранее российские солдаты взяли в плен воевавшего за ВСУ колумбийца.

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