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ВС РФ ударили по украинским военным в Запорожской и Херсонской областях

МО РФ: подразделения группировки войск «Днепр» ликвидировали до 60 солдат ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные ударили по противнику в районах населенных пунктов Пятихатки в Запорожской области, а также Мыловое, Новотягинка и Ингулец в Херсонской области.

В итоге ВСУ потеряли до 60 военнослужащих. Помимо людей, украинская армия потеряла пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Для этого средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По данным Минобороны, российские военные ликвидировали десять снарядов реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также две французские управляемые авиационные бомбы Hammer. Помимо этого российские силы ПВО ликвидировали две американские ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.

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