Российские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные ударили по противнику в районах населенных пунктов Пятихатки в Запорожской области, а также Мыловое, Новотягинка и Ингулец в Херсонской области.

В итоге ВСУ потеряли до 60 военнослужащих. Помимо людей, украинская армия потеряла пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Для этого средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По данным Минобороны, российские военные ликвидировали десять снарядов реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также две французские управляемые авиационные бомбы Hammer. Помимо этого российские силы ПВО ликвидировали две американские ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.