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Путин одобрил перечень поручений по развитию оборонного комплекса

Путин подписал список поручений по развитию российского ОПК

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин одобрил и подписал список поручений, которые необходимо исполнить для развития российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы Правительства РФ Дениса Мантурова.

«Да, уже президентом подписан», — сказал вице-премьер в ответ на вопрос журналиста на полях ПМЭФ.

4 июня президент России Владимир Путин сообщил Правительству, что решил сделать Сергея Шойгу независимым координатором развития оборонки. В этой области нужно следить за разными вопросами, что подходит секретарю Совбеза, считает президент. Тогда же он дал кабмину сутки на то, чтобы как можно быстрее перечислить поручения для военного промышленного комплекса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В мае Путин провел совещание с руководством предприятий ОПК, на котором отметил, что оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников – в 4 раза, а бронетанкового вооружения – в 3,5 раза.

Ранее Путин призвал к созданию эффективной экономики ВС РФ.

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