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Политолог назвал возможную цель учений НАТО в Балтийском море

Политолог Межевич: учения НАТО Baltops 24 могут иметь политическую подоплеку

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Vadim Ghirda/AP

Начавшиеся учения НАТО в Балтийском море Baltops 24 могут быть некой формой прикрытия реального военного развертывания. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По его словам, Североатлантический альянс может предложить России отвод своих войск от Калининградской области взамен на территориальные уступки Украине.

«Они [НАТО] могут заявить, что их силы отходят от Калининграда, а вы [Россия] покидаете какие-то территории на Украине — и третья мировая. Сейчас это кажется сумасшествием, но разве не сумасшествием является политика Запада в последние годы», — сказал Межевич.

Крупнейшие учения Baltops 24 на Балтийском море начались 5 июня. К ним привлечены более 50 кораблей и 9 тыс. солдат. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок считает, что эти ежегодные маневры отличаются от предыдущих, так как спустя год после «контрнаступа» Вооруженных сил Украины (ВСУ) альянсу пришлось задуматься о правильности своих взглядов на боевую и оперативную подготовку.

Ранее МИД России заявил о рисках превращения Северной Европы в зону повышенной напряженности.

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