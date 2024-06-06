Стало известно о пострадавшем после атаки дрона ВСУ на здание администрации в Грайвороне

В городе Грайворон дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский беспилотник упал и взорвался во внутреннем дворе.

В результате инцидента пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев. По предварительной информации, у мужчины контузия. Коллеги доставили его в Грайворонскую центральную районную больницу.

В здании администрации и в котельной от удара оказались выбиты окна. Также осколки посекли два автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Утром 6 июня беспилотники ВСУ атаковали село Грузское в Белгородской области и сбросили взрывчатку на сельскохозяйственное предприятие. В результате повреждения получили два автомобиля.

Также дроны атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе. В результате произошел взрыв, вызвавший возгорание одного из резервуаров. Взрывная волна выбила окна в здании охраны. Четыре пожарных расчета оперативно погасили пламя.

Ранее сообщалось, что в Крыму недовольны полетами беспилотников НАТО над Черным морем.