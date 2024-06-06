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Российские военные ударили по аэродрому для запусков украинских БПЛА

РИА: нанесен удар около аэродрома для запуска украинских БПЛА в Запорожье

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Reuters

Российские военные нанесли удар в Запорожье в районе аэродрома, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для запусков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории РФ. Об этом РИА Новости сообщили в подполье.

6 июня в Минобороны РФ сообщили, что два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены в Белгородской области.

5 июня сообщалось, что силы ПВО в течение суток ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Кроме того, по данным ведомства, российские военные ликвидировали десять снарядов реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также две французские управляемые авиационные бомбы Hammer. Помимо этого российские силы ПВО ликвидировали две американские ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.

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Атаки БПЛА на Россию
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