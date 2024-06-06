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Российские войска ударили по военным объектам ВСУ в Запорожье

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военным объектам ВСУ в Запорожье

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по военным объектам украинской армии в Запорожье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, речь идет об атаках по Работино, Малой Токмачке, Левадному и Малиновке с помощью реактивных систем залпового огня.

«В Гуляйполе было попадание в склад. ... Взрыв был не очень мощный — видимо, склад был не полный. Тем не менее боекомплект был уничтожен», — поделился Лебедев.

До этого Лебедев сообщал, что российские военные ударили по району, откуда Вооруженные силы Украины обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС. Он добавил, что ВС России ударили по селу Марьевка в Днепропетровской области, который находится рядом с городом Марганец.

Лебедев также сообщал, что российские войска нанесли удар по подконтрольному Украине городу Херсону.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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