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В Крыму вынесли приговор мужчине, который собирался вступить в ВСУ

Прокуратура: крымчанина посадили на шесть с половиной лет по делу о госизмене

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Depositphotos

В Крыму вынесли приговор мужчине, который хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, подсудимый сам вышел на связь с представителями управления разведки Украины. При попытке выезда на территорию Украины обвиняемого задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В итоге суд приговорил мужчину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 150 тыс. рублей.

До этого укрывавшую у себя двух украинских военных жительницу ЛНР обвинили в госизмене. По данным следствия, 50-летняя женщина действовала по заданию Главного управления разведки минобороны Украины. В публикации отмечается, что жительница ЛНР сначала скрывала военных Вооруженных сил Украины, а после пыталась помочь им перебраться на территорию Украины.

Также мужчину из Челябинска осудили на 13 лет за госизмену в Екатеринбурге. Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в госизмене и оправдании терроризма. Сообщается, что челябинец оказывал помощь украинским спецслужбам и тем самым совершал деятельность, направленную против безопасности России. Осужденный размещал в интернете материалы с призывами к российским солдатам сдаться в плен, а также к совершению террористического акта.

Ранее россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.

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