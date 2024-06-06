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В НАТО заявили, что не видят неминуемой угрозы странам альянса со стороны РФ

Столтенберг: в НАТО не видят угрозы странам альянса со стороны России

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Ints Kalnins/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что альянс не видит неминуемой угрозы странам-членам со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не видим неминуемой угрозы какому-либо члену НАТО», — ответил он на вопрос журналиста.

Столтенберг уточнил, что после окончания боевых действий на Украине Россия может перегруппировать свои силы, но это не значит, что существует угроза с ее стороны для какой-либо из стран-членов альянса. Он сослался на договор о коллективной безопасности и пятую статью устава альянса. Поэтому, по словам генсека НАТО, «идея, что начался обратный отсчет до следующей войны, неправильная».

До этого Столтенберг говорил, что НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине. По его словам, в альянсе фокусируются на установлении «более сильных рамок» для долгосрочной поддержки Украины и согласовании «долгосрочной финансовой приверженности».

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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