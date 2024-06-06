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Генсек НАТО заявил об отсутствии планов по отправке военных на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине

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Czarek Sokolowski/AP

У стран НАТО нет планов по отправке своих военных на территорию Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки.

По его словам, в альянсе фокусируются на установлении «более сильных рамок» для долгосрочной поддержки Украины и согласовании «долгосрочной финансовой приверженности».

В блоке не видят «неминуемой угрозы» странам — членам НАТО со стороны России, добавил он.

В конце мая министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против отправки военных инструкторов на территорию Украины. Он подчеркнул, что ожидаемый эффект не соотносится с риском и усилиями, которые придется приложить.

До этого сообщалось, что главы МИД не договорились о передаче НАТО роли координатора по Украине.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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