Более 30 человек погибли при ударе Израиля по беженцам в Газе

ВВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа, в результате чего погибли как минимум 32 человека. Об этом сообщает издание Tasnim.

Издание отмечает, что после разбора завалов число жертв может вырасти.

До этого сообщалось, что министерство обороны Израиля и правительство США договорились о поставке 25 новых истребителей F-35 для нужд израильских ВВС. В документе также говорится, что поставки самолетов начнутся в 2028 году, будет поставляться от трех до пяти самолетов в год. Сумма сделки оценивается примерно в $3 млрд, финансирование идет из фондов американской помощи Израилю.

Также президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает операцию в Секторе Газа по собственным политическим причинам. Он добавил, что у него с Нетаньяху есть «крупные разногласия» в вопросах двухгосударственного решения конфликта Палестины и Израиля.

Ранее Илон Маск иронично прокомментировал удар Израиля по Ирану.