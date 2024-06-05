В Госдуме не согласились с оптимизмом Алаудинова насчет сроков завершения СВО

Говорить о сроках окончания конфликта на Украине в смысле специальной военной операции (СВО), предметно пока рано. Таким мнением с »Лентой.ру» поделился член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

«Прогнозы есть разные, потому что обстановка сложная и со стороны НАТО, и со стороны США. Конечно, хотелось бы, чтобы все закончилось. По нашим расчетам, у России успех по всем направлениям. Но предметно говорить о том, что в 2024 году все закончится, еще рано. Давайте подождем», — заявил Заварзин.

Таким образом Заварзин прокомментировал заявление замглавы Главного военно-политического управления Генштаба (ГВПУ) Апти Алаудинова, который считает, что 2024 год завершится безоговорочной победой России в вооруженном конфликте.

По мнению Алаудинова, в этом году должно произойти решающее сражение между российскими и украинскими войсками.

Ранее Алаудинов заявил о скором истощении ресурса НАТО.