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Украинский военачальник рассказал о сложной ситуации в Харьковской области

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации для войск Украины под Купянском

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что сложная ситуация для украинских войск наблюдается в районе Купянска в Харьковской области. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По его словам, украинскую оборону пытаются прорвать с двух направлений.

«Идут ожесточенные бои», — сказал он.

До этого сообщалось, что власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров. Соответствующее письмо директор Госбюро расследований Украины Алексей Сухачев направил главкому ВСУ Сырскому.

Также стало известно, что Верховная рада Украины временно сняла с рассмотрения два законопроекта о создании военной полиции. Как сообщил украинский народный депутат Ярослав Железняк, к рассмотрению законопроектов планируют вернуться после проведения дополнительных консультаций.

При этом законопроект о военной полиции предполагает введение денежного вознаграждения для тех, кто будет доносить на уклоняющихся от службы в армии и дезертиров.

Ранее министерство обороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши вернулись из-за границы и встали на воинский учет.

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