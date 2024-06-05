Украинский военачальник рассказал о сложной ситуации в Харьковской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что сложная ситуация для украинских войск наблюдается в районе Купянска в Харьковской области. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По его словам, украинскую оборону пытаются прорвать с двух направлений.

«Идут ожесточенные бои», — сказал он.

До этого сообщалось, что власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров. Соответствующее письмо директор Госбюро расследований Украины Алексей Сухачев направил главкому ВСУ Сырскому.

Также стало известно, что Верховная рада Украины временно сняла с рассмотрения два законопроекта о создании военной полиции. Как сообщил украинский народный депутат Ярослав Железняк, к рассмотрению законопроектов планируют вернуться после проведения дополнительных консультаций.

При этом законопроект о военной полиции предполагает введение денежного вознаграждения для тех, кто будет доносить на уклоняющихся от службы в армии и дезертиров.

Ранее министерство обороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши вернулись из-за границы и встали на воинский учет.