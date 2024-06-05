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Мужчин-военкомов на Украине предложили отправить на фронт, заменив их женщинами

На Украине предложили отправить на фронт военкомов, заменив их женщинами

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Shutterstock

Военнообязанные женщины могут заменить сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) Украины, которых можно будет отправить в боевые части. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в Telegram-канале.

«В соцсетях прочитала, что в приложении «Резерв+» обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях», — написала Верещук.

5 июня Минобороны Украины призвало 17-летних юношей вернуться в страну и встать на учет.

До этого украинские СМИ сообщали, что на Украине предприятия военно-промышленного комплекса страны пожаловались правительству, что территориальные центры комплектования мобилизуют их работников во время сверки данных. Сразу после прохождения комиссии некоторым работникам вручают мобилизационное распоряжение без возможности осуществить бронирование.

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.

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