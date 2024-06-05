На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Тревога по всей Украине из-за взлета МиГ-31К», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

5 июня сообщалось, что в Киеве произошел крупный пожар в здании, в котором ранее располагался завод «Электронмаш».

4 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее во Франции потребовали мира на Украине после видео с задержанием в Днепропетровске.