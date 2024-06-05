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Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов группировки ВСУ и «Иностранного легиона»

Минобороны заявило об уничтожении складов «Хортицы» и «Иностранного легиона»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска уничтожили склады с оружием и техникой группировки ВСУ «Хортица» и наемников «Иностранного легиона». Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона»», — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого, добавили в Минобороны, войска РФ поразили место хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 118 районах.

5 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку украинских войск провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. По его словам, оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали украинские военные, а разведданные у ВСУ были неточными.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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