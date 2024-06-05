Командир «Ахмата» назвал сроки победы России в СВО

Россия сумеет одержать победу в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине уже в 2024 году, считает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Абсолютно не отступаю от своих слов: я считаю, что этот год завершится победой России. Считаю, что те силы и средства, что они [войска Украины] сейчас собрали, — мы их тоже перемелем», — заявил командир «Ахмата».

3 июня Алаудинов сказал, что в 2024 году может состояться решающее сражение между вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими войсками, которое определит исход СВО в пользу РФ.

По словам военнослужащего, в настоящее время руководство Минобороны РФ просчитывает местоположения ВСУ и ресурсы ВС РФ с целью завершения СВО. Он также заявил, что в ближайшем будущем Россия даст решающий бой коллективному Западу, который уже осознал, что не сможет выйти победителем из схватки.

Ранее Алаудинов заявил о скором истощении ресурса НАТО.