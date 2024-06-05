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Минобороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши вернулись из-за границы

Минобороны Украины призвало 17-летних юношей вернуться в страну и встать на учет

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Shutterstock/Mehaniq

Министерство обороны Украины требует, чтобы 17-летние юноши, которые находятся за границей, срочно вернулись на родину и встали на учет. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что выехать из страны будет проблемно, а нелегально — опасно для жизни.

5 июня появились первые жертвы после минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы, которая разделяет Украину с Румынией и Венгрией.

В соцсетях появилось видео, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело жителя Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. На кадрах видно, что мужчине оторвало ногу.

2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что обнаружила «почти 45 тел» уклонистов, которые пытались сбежать из страны, пересекая границу через реки и горы. Только в мае, по данным ведомства, из Тисы выловили 10 тел. Как сообщает агентство «РБК-Украина», переплыть эту реку бегущие от мобилизации мужчины пытаются регулярно. В связи с этим власти страны даже решили заминировать берег и равнину возле Тисы.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

Ранее на Украине неизвестные бросили взрывчатку во двор работника военкомата.

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