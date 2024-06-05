На Украине могут начать платить за доносы на уклонистов

Законопроект о военной полиции, внесенный на рассмотрение Верховной рады Украины, предполагает введение денежного вознаграждения для тех, кто будет доносить на уклоняющихся от службы в армии и дезертиров. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что 9-я статья документа описывает сотрудничество военной полиции с физлицами. В ней упоминается возможность «материально и морально поощрять» людей, которые помогли пресечь уголовные правонарушения.

«Могу предположить, что именно военная полиция будет проводить оперативно-розыскные действия по отношению к уклонистам», — сказала в беседе с журналистами адвокат Екатерина Анищенко.

Помимо этого, военной полиции хотят разрешить проникать в жилье граждан в случаях, которые связаны с «преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления».

До этого сообщалось, что власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров. Соответствующее письмо директор Госбюро расследований Украины Алексей Сухачев направил главкому ВСУ Александру Сырскому.

Ранее минобороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши вернулись из-за границы и встали на воинский учет.