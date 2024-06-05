Ребенок погиб при обстреле ВСУ Запорожской области

В Запорожской области один ребенок погиб, еще 11 человек получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в селе Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа.

По словам Балицкого, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Ребенок скончался в реанимации от полученных ранений. Его возраст не уточняется.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что им будет оказана вся возможная помощь.

Накануне вечером Балицкий сообщал, что ВСУ обстреляли село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа в Запорожской области. Трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

До этого губернатор сообщил, что в результате атаки ВСУ на подстанцию города Пологи в Запорожской области пострадали два специалиста Пологовской РЭС.

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