Под Артемовском в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа обнаружили схрон с оружием, заготовленный украинскими полицейскими еще в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Обнаружено и изъято: 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, 18 656 боеприпасов к стрелковому оружию. Их, по данным силовиков, сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции для передачи украинским националистическим батальонам.

После проверки оружие и боеприпасы передадут в подразделения министерства обороны России.

28 мая в Луганской народной республике обнаружили схрон с оружием и боеприпасами возле дома в Лисичанске. Сотрудники правоохранительных органов нашли оружие и боеприпасы возле дома на Вокзальной улице. Среди обнаруженного были автоматы АКС-74 и АК-74, подствольный гранатомет, а также почти две тысячи патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.

До этого стало известно, что сотрудники пограничной службы в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов и около 100 кг взрывчатки. Помимо этого, в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъята 141 единица огнестрельного оружия.

Ранее россиянина задержали за торговлю боевыми гранатами.