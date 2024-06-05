Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют аэродром Кульбакино в Николаевской области под беспилотники. Об этом сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, аэродром используют в том числе под дроны турецкого производства Bayraktar.

До этого представители пророссийского подполья города Херсона рассказали, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для инсценировки поражения мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ракетными ударами Вооруженных сил России.

По их словам, группа из 13 человек прибыла в Херсон в конце мая. Цель задания — дальнейшее обвинение России в якобы уничтожении гражданских лиц. Подпольщики утверждают, что прибывшие в Херсон операторы и режиссеры прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством специалистов Великобритании и США.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.