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Подпольщики обнаружили турецкие беспилотники на аэродроме в Николаевской области

Лебедев: ВСУ используют аэродром в Николаевской области для БПЛА Bayraktar

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Нина Падалко/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют аэродром Кульбакино в Николаевской области под беспилотники. Об этом сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, аэродром используют в том числе под дроны турецкого производства Bayraktar.

До этого представители пророссийского подполья города Херсона рассказали, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для инсценировки поражения мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ракетными ударами Вооруженных сил России.

По их словам, группа из 13 человек прибыла в Херсон в конце мая. Цель задания — дальнейшее обвинение России в якобы уничтожении гражданских лиц. Подпольщики утверждают, что прибывшие в Херсон операторы и режиссеры прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством специалистов Великобритании и США.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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