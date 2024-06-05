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Минобороны сообщило о сбитых за ночь украинских дронах в трех регионах РФ

МО РФ: силы ПВО сбили ночью БПЛА в Белгородской, Курской и Воронежской областях

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на 5 июня в общей сложности пять беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, по два вражеских дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Воронежской.

Накануне министерство обороны России сообщало, что над Белгородской областью за день сбили четыре беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ атаковали два населенных пункта при помощи БПЛА. По его информации, один из дронов повредил автобус сельхозпредприятия, в котором находился водитель. В результате мужчину увезли в больницу с контузией.

До этого сообщалось, что в Белгороде во время ракетной опасности старшая по дому не пустила в подъезд детей, которые играли на детской площадке. Женщина отправила детей прятаться в соседнюю парадную. Местные жители отметили, что такие ситуации случаются постоянно.

Ранее украинский дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю в Белгородской области.

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