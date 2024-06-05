ВСУ из-за нехватки солдат вынуждены брать на службу дезертиров

Власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров. Об этом, ссылаясь на письмо директора Госбюро расследований Алексея Сухачева главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что необходимо сориентировать командиров ВСУ на необходимость принятия в воинские части военнослужащих, которые ранее совершили дезертирство, самовольное оставление подразделения и уклонение от службы. Госбюро считает необходимым, чтобы дезертиры зачислялись на денежное довольствие с момента их добровольного возвращения в часть.

До этого на Украине завели дело на женщину, которая помогла сыну скрыться от военкомов. Инцидент произошел на рынке в Корабельном районе Херсона.

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации, который предусматривает призыв сотен тысяч граждан в армию. С начала 2022 года в стране продолжается всеобщая мобилизация, и власти предпринимают шаги, чтобы предотвратить уклонение мужчин от службы.

Ранее на Украине запретили выезд военнообязанным с двойным гражданством.