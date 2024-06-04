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Комбат элитного батальона ВСУ пропал под Харьковом

Коц: после удара ВС России под Харьковом пропал комбат элитного батальона ВСУ

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РИА «Новости»

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что под Харьковом после удара российских военных по элитному батальону ударных беспилотников «Птахи Мадьяра» Вооруженных сил Украины пропал комбат подразделения с позывным Мадьяр.

По его данным, украинское подразделение потеряло много ценных специалистов.

«А вместе с ними и инструкторов и наемников из стран НАТО, которые решили, что пользоваться привезенными с родины сим-картами — хорошая идея», — написал военный корреспондент.

Он добавил, что потеря профессиональных операторов дронов на этом направлении будет болезненной для Киева.

Журналист отметил, что комбат подразделения Мадьяр ничего не публиковал в социальных сетях с 1 июня. Коц уточнил, что удар по скоплению украинских солдат на базе отдыха в харьковском населенном пункте Дачное был нанесен в ночь на 3 июня.

1 июня военный корреспондент сообщал, что армия Украины начала контрнаступательную операцию. По его информации, ВСУ совершают попытки подавить управление группировкой войск «Север».

Ранее в США заявили о необходимости срочного контрнаступления ВСУ.

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