Бывшего наемника ЧВК «Вагнер» посадили на восемь лет за убийство подруги

Бугульминский городской суд Республики Татарстан приговорил бывшего наемника ЧВК «Вагнер» Кузьмина к восьми годам лишения свободы за убийство. Информация об этом опубликована на сайте суда.

По данным суда, конфликт произошел на почве ревности. Находясь в квартире своей подруги, мужчина в алкогольном опьянении избил ее, а потом нанес ей семь ножевых ударов. После этого, обвиняемый покинул квартиру, а женщина скончалась от поученных травм.

При осмотре вещей, у подсудимого обнаружил военный билет Луганской народной республики, а также военную форму с нашивкой «ЧВК Вагнер».

«На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил:

признать Кузьмина А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — следует из приговора.

До этого в Орловской области задержали бывших бойцов ЧВК «Вагнер», ставших членами ОПГ.

Ранее лидер забайкальской ОПГ 90-х отсидел полсрока в тюрьме и уехал на СВО.