В Хабаровске открыли официальный штаб Уссурийского казачьего войска

В Хабаровске состоялось открытие официального штаба Уссурийского казачьего войска, которое возглавил первый заместитель атамана Уссурийского казачьего войска есаул Тимофей Кузьмин. Об этом сообщили в пресс-службе всероссийского казачьего общества (ВсКО).

Атаман Уссурийского казачьего войска, член Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Агибалов назвал открытие штаба историческим событием для дальневосточного казачества.

Он пояснил, что штаб будет обеспечивать «реализацию Стратегии государственной политики в отношении российского казачества в Дальневосточном федеральном округе и придать новый импульс развитию Уссурийского казачьего войска».

Напомним, в январе правительством Хабаровского края было принято решение о создании краевого государственного казенного учреждения «Казаки Хабаровского края».

По словам атамана, создание штаба является логичным шагом, который позволит создать подробные структуры на других субъектах Дальневосточного округа.

«В планах открытие в сентябре возрожденного Казачьего кадетского корпуса графа Муравьева-Амурского. Это первый казачий корпус на территории Дальневосточного федерального округа», — добавил Александр Агибалов.

В ВсКО отметили, что создание штаба войска начиналось при участии экс- губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В организации считают, что при Дегтяреве казачество получило новый виток развития.

Назначенный после его отставки временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин продолжает политику своего предшественника по развитию и поддержке казачества в регионе, подчеркнули в ВсКО.

На прошлой неделе состоялось первое публичное мероприятие Дмитрия Демешина с казаками — открытие военно-полевых сборов Уссурийского казачьего войска.

«Поддержка властей Хабаровского края повысит эффективность работы по возрождению и сохранению казачьих традиций в регионе», — заявили в ВсКО.