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Силы ПВО за сутки сбили 67 дронов ВСУ

МО РФ: силы ПВО РФ за сутки сбили 67 БПЛА ВСУ, ракеты «Нептун» и Patriot

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные сбили противокорабельную ракету «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства и 19 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха так же производства США и «Ольха.

Также в военном ведомстве сообщили, что 3 июня дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области беспилотник, который запустили ВСУ.

С начала мая атаки на приграничные регионы России усилились. Военные эксперты связывают такую активизацию атак ВСУ с наступлением сил РФ в Харьковском направлении.

Президент России Владимир Путин заявлял, что пока цель наступления — не взятие Харькова, а создание «санитарной зоны» внутри украинского региона с целью прекратить обстрелы Белгородской области и других приграничных регионов страны.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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