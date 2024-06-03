Никакие поставки истребителей F-16, танков и прочей техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) не повлияют на ход специальной военной операции, поскольку воюет не техника, а люди. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что во Второй мировой войне самыми боеспособными считались мужчины от 25 до 35 лет. При этом средний возраст солдат ВСУ, по его словам, превышает 40 лет.

«Запад и Украина хотели втянуть Россию в войну на истощение, но они ее проиграли. Некоторые на Западе требуют от киевского режима завершить конфликт на любых условиях. Но на Украине никто этого делать не собирается. Если война закончится, что будет с Зеленским и его командой? Нюрнбергский процесс», — сказал Леонков.

Он добавил, что на сегодняшний день основной задачей Вооруженных сил России является контрбатарейная борьба, уничтожение личного состава противника и складов с боеприпасами.

Накануне стало известно, что первый офицер военно-воздушных сил Греции уже находится в Киеве в качестве инструктора по использованию истребителей F-16, предоставленных «в качестве подарка» различными странами — членами НАТО.

В публикации defence-point.gr отмечается, что Греция уже почти четыре десятилетия эксплуатирует F-16 в связи с турецкой агрессией. Благодаря этому ВВС страны накопили опыт и знания в использовании истребителей данного типа, особенно в ближнем воздушном бою.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с делегацией США право Киева бить западным оружием по РФ.