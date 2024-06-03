Командир «Ахмата» заявил о скором истощении ресурса НАТО

Ресурс стран-членов НАТО уже близок к истощению, блок не может предоставить Украине столько оружия, чтобы остановить Россию в ее специальной военной операции на Украине. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе министерства обороны РФ Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

По словам военного, также становится все меньше и меньше бойцов в рядах Вооруженных сил Украины, людей, желающих воевать против России, на территории республики практически нет.

Основной костяк тех людей, из которых формировались те настроенные, прямо «унесенные ветром» головы и души подразделений ВСУ — этот костяк давно уже канул в небытие, добавил генерал-майор.

В этом же интервью Алаудинов заявил, что удары Вооруженных сил Украины западным оружием по российским регионам не повлияют на исход специальной военной операции и победу в ней России. По его словам, силы РФ сейчас находятся на стадии решающего сражения с ВСУ, и украинская сторона это осознает.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.