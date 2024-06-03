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Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино

Расчет САУ «Мста-С» уничтожил опорный пункт ВСУ севернее Работино

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Минобороны РФ

Российские артиллеристы 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» севернее села Работино Запорожской области уничтожили замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» с позывным «Волкодав», точными выстрелами был уничтожен личный состав, средства связи и вооружение противника. Военный отметил, что САУ «Мста-С» оснащена системами автоматизации, автогоризонтирования и автоматического управления огнем. Особенно удобен механизм досылания, позволяющий не доставать вручную снаряды из боеукладки.

«Волкодав» подчеркнул, что противник постоянно пытается охотиться на САУ с помощью беспилотников, поэтому российские артиллеристы сразу после ведения огня передислоцируются на другие позиции.

До этого сообщалось, что бойцы подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины под Часовым Яром.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО замечено новейшее российское оружие.

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