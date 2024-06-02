Над Белгородской областью российские ПВО вновь сбили беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом министерство обороны сообщило в своем Telegram-канале.

«Около 14:05 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Утром 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, она уничтожила несколько воздушных целей.

Также глава региона отметил, что в Белгороде имеются разрушения в результате утренних обстрелов, пострадавших среди мирного населения нет.

До этого в Белгороде прозвучала серия взрывов.

В ночь на 1 июня в небе над Белгородом зафиксировали около 20 взрывов.

Ранее в США не исключили все более глубоких ударов американским оружием по РФ.