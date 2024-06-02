Реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожили над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

«Около 09:40 (мск) дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

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На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

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