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Реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожили над Белгородской областью

Силы ПВО РФ уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

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РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

«Около 09:40 (мск) дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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