На Украине мобилизовали мужчину с умственной отсталостью и пороками сердца

На Украине мобилизовали мужчину с диагностированной олигофренией (умственной отсталостью) и пороками сердца. Об этом пишет «Страна.ua».

В сеть выложено видео с мужчиной, на котором опекающая его женщина рассказала, что он прошел военно-врачебную комиссию в течение получаса, и сотрудники ТЦК «не захотели разбираться в его диагнозе».

В ответном заявлении Одесского ТЦК говорится, что мужчина не предоставил медицинские документы, подтверждающие диагноз, членам комиссии и представителям военкомата. Отмечается, что лица с диагнозом «олигофрения легких степеней» могут быть признаны пригодными к военной службе в тыловых частях обеспечения.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее кабмин предложил термин «нарушение интеллекта» вместо «умственной отсталости».