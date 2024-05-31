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ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе

Гладков: Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке ВСУ по городу Шебекино.

По его словам, беспилотник упал и сдетонировал, в результате чего никто не пострадал.

«Осколками посечен забор частного жилого домовладения. На месте работают оперативные службы», — добавил Гладков.

Он добавил, что данные о последствиях атаки уточняются.

До этого Гладков сообщал, что дрон-камикадзе атаковал село Петровка в Белгородском районе.

По его словам, в результате атаки загорелся автомобиль. Водитель успел в последний момент покинуть транспортное средство и спасти свою жизнь.

Также Гладков сообщал, что работающий в поле КАМАЗ подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на окраине Шебекино.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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