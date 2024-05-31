ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке ВСУ по городу Шебекино.
По его словам, беспилотник упал и сдетонировал, в результате чего никто не пострадал.
«Осколками посечен забор частного жилого домовладения. На месте работают оперативные службы», — добавил Гладков.
Он добавил, что данные о последствиях атаки уточняются.
До этого Гладков сообщал, что дрон-камикадзе атаковал село Петровка в Белгородском районе.
По его словам, в результате атаки загорелся автомобиль. Водитель успел в последний момент покинуть транспортное средство и спасти свою жизнь.
Также Гладков сообщал, что работающий в поле КАМАЗ подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на окраине Шебекино.
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