Шесть беспилотников ВСУ сбиты над приграничным регионом РФ

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

Отмечается, что попытку Киева совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа российские военные пресекли около 16:00 мск.

31 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ дважды атаковали площадку сельскохозяйственного предприятия в поселке Красное Шебекинского городского округа.

Незадолго до этого ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Кроме того, утром 31 мая была пресечена попытка украинской армии совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Татарстана.

Ранее в Белгороде беспилотник врезался в жилой дом.