Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского оценили разрешение США бить по РФ американским оружием

Офис Зеленского: оборона Украины усилится с разрешением атаковать РФ оружием США

close
100%
Global Look Press

Решение властей США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ позволит усилить обороноспособность страны. Об этом в ходе интервью для британской газеты The Guardian заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

По его словам, в будущем бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для атак на российские военные объекты. В частности, речь идет о военных и командных центрах армии РФ.

«Это значительно повысит нашу способность противостоять попыткам российских войск массово перейти границу», — подчеркнул Никифоров.

30 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине бить по РФ при помощи американского оружия. Однако это касается только российских объектов «в районе Харькова».

На следующий день издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников рассказало, что Вашингтон позволит Киеву использовать для атак на РФ ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS. Кроме того, украинским военным дадут право применять иные артиллерийские системы.

Ранее США начали вывозить с Украины ракеты Excalibur из-за их неэффективности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами