В офисе Зеленского оценили разрешение США бить по РФ американским оружием

Решение властей США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ позволит усилить обороноспособность страны. Об этом в ходе интервью для британской газеты The Guardian заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

По его словам, в будущем бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для атак на российские военные объекты. В частности, речь идет о военных и командных центрах армии РФ.

«Это значительно повысит нашу способность противостоять попыткам российских войск массово перейти границу», — подчеркнул Никифоров.

30 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине бить по РФ при помощи американского оружия. Однако это касается только российских объектов «в районе Харькова».

На следующий день издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников рассказало, что Вашингтон позволит Киеву использовать для атак на РФ ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS. Кроме того, украинским военным дадут право применять иные артиллерийские системы.

Ранее США начали вывозить с Украины ракеты Excalibur из-за их неэффективности.