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На Украине планируют создать военную полицию, чтобы разыскивать дезертиров

В Верховной раде предложили создать военную полицию для розыска дезертиров

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РИА «Новости»

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о создании на Украине военной полиции, задачей нового органа станет розыск и привлечение к ответственности дезертиров. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что главной задачей нового формирования станет обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта. Также отмечается, что действующая военная служба правопорядка в ВСУ не имеет полномочий, чтобы осуществлять оперативно-разыскные меры и привлекать лиц к ответственности.

Из документа следует, что отсутствие должного розыска дезертиров и самовольно покинувших места несения службы лиц может негативно сказываться на состоянии боеготовности и правопорядка в украинской армии.

29 апреля сообщалось, что правоохранительные органы Украины с 2022 года возбудили более 11 тыс. уголовных дел в связи с уклонением от призыва на службу в армии и воинского учета.

Ранее россиянина, сбежавшего из воинской части под Ростовом с оружием, задержали.

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